Inicia la Cuaresma con imposición de ceniza en Matamoros

La jornada litúrgica se vivió con asistencia constante de familias y feligreses que buscan prepararse espiritualmente para la Semana Santa

Con la imposición de la ceniza, la comunidad católica dio inicio al tiempo litúrgico de la Cuaresma, uno de los periodos más significativos para los creyentes, marcado por la reflexión espiritual y la preparación para la Pascua.

El vocero de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Alan Camargo Muñiz, explicó que el Miércoles de Ceniza abre oficialmente los 40 días de preparación espiritual rumbo a la celebración de la Resurrección de Jesucristo.

En el municipio de Matamoros, desde temprana hora parroquias y templos recibieron a los creyentes que acudieron a participar en las celebraciones eucarísticas, marcando así el inicio de un periodo caracterizado por la oración, la reflexión y el compromiso con las buenas obras.

Durante estas semanas, las parroquias de la región ofrecerán eucaristías, retiros espirituales, charlas formativas y diversas actividades pastorales que buscan acompañar a la comunidad en su preparación para la fiesta central del cristianismo.

Asimismo, se destacó que este tiempo litúrgico impulsa a fortalecer las obras de caridad y a reflexionar sobre la vida personal y social.

Con este inicio, la Cuaresma comienza formalmente su camino de preparación espiritual entre los fieles, quienes durante las próximas semanas vivirán un proceso de reflexión y renovación interior rumbo a la celebración pascual.