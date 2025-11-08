Inicia construcción de Tren del Golfo tramo Saltillo-Nuevo Laredo

El gobernador Américo Villarreal dijo que el tren del Golfo contribuirá a que la frontera de Nuevo Laredo se consolide como la principal de América Latina

Este viernes se dio arranque a la construcción del Tren del Golfo de México Saltillo-Nuevo Laredo, obra que tendrá una duración de dos años y medio.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se enlazó desde la conferencia mañanera hasta esta frontera, para dar el banderazo de inicio del tramo Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo, un total de 136.48 kilómetros de vía con inversión de 12 mil 800 millones de pesos.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, destacó que esta obra inicia justo hoy siete de noviembre, Día del Ferrocarrilero.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la SICT, Andrés Lajous Loaeza, dio una explicación de la obra que generará en su construcción 10 mil 922 empleos directos y 32 mil 766 indirectos.

“En este frente también están consideradas tres estaciones, la estación de Nuevo Laredo, la estación de Anáhuac y la estación de Lampazos, en total todo el recorrido de Saltillo hasta Nuevo Laredo son 396.34 kilómetros y este frente se compone de 136.48 kilómetros de vía sencilla”, precisó.

Se tendrá una vía de carga, que ya existe, y al lado el tren de pasajeros, además de cada 20 kilómetros un ladero de 2.5 kilómetros que permite que se vayan moviendo los trenes en caso de que, por razones de frecuencia, haya un encuentro entre trenes.

Los trenes circularán entre 160 a 200 kilómetros por hora, lo que permitirá viajar de Monterrey a Nuevo Laredo en menos de dos horas, y de Saltillo en tres horas y media.

Contará con 52 puentes ferroviarios, 42 pasos vehiculares y 108 obras de drenaje. Se construirán dos estaciones de baja demanda en Lampazos de Naranjo y Anáhuac, así como una estación de pasajeros en la terminal de Nuevo Laredo.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dijo que el tren del Golfo de México une a comunidades y familias, además de que contribuirá a que la frontera de Nuevo Laredo se consolide como la principal de América Latina.

“Tenemos una nueva obra de gran calado de infraestructura para nuestra entidad, Tamaulipas está trabajando con su visión de futuro en muchas áreas como es en nuestra frontera.

“Sin lugar a duda seguirá haciendo que esta frontera tamaulipeca de Nuevo Laredo siga manifestándose, como usted lo ha manifestado, como la principal frontera económica de América Latina”, manifestó el gobernador.

En el evento estuvo presente la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien junto al gobernador y los funcionarios federales, dio el banderazo de inicio de las obras.