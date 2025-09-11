Inicia con caminata la Semana Nacional de Salud en Reynosa

La Semana Nacional de Salud en Reynosa refuerza la importancia de la prevención como herramienta clave para mejorar la calidad de vida

Este miércoles 10 de septiembre dieron inicio en Reynosa los trabajos de la Semana Nacional de Salud, con una caminata por el bulevar Morelos y la instalación de módulos de consulta en la Universidad Miguel Alemán.

Durante toda la semana, personal médico y de enfermería brindará consultas, revisiones y orientación a la ciudadanía, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención y acercar los servicios de salud a toda la población.

La directora de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Iliana Villarreal Cantú, destacó que la iniciativa busca que la población conozca y aproveche los servicios disponibles, como la aplicación del esquema completo de vacunación, la detección temprana de enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión y diabetes, y la promoción de estilos de vida saludables.

Villarreal Cantú explicó que la vacunación es una medida esencial para prevenir complicaciones y que actuar a tiempo puede evitar el desarrollo de enfermedades graves.

Asimismo, subrayó la importancia de enseñar a la población, especialmente a los jóvenes, la adopción de hábitos saludables que fortalezcan su bienestar a largo plazo.

