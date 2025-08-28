Inicia Cabildo de Reynosa gestiones para agilizar carril SENTRI

Funcionarios señalaron que uno de los principales conflictos se deriva del operativo de seguridad que la Guardia Nacional mantiene en el puente internacional

Luego de la publicación en INFO7 sobre la solicitud de los usuarios del carril SENTRI en el puente internacional Reynosa-Hidalgo para la apertura de un nuevo carril y la ampliación de horarios de operación con el fin de dar mayor fluidez, el cabildo de Reynosa comenzó a tomar cartas en el asunto.

El regidor encargado de la comisión de transporte, Benito Sáenz Barella, informó que ya se iniciaron las gestiones para establecer un acercamiento con las instancias que pueden intervenir en la problemática, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reconoció que uno de los principales conflictos se deriva del operativo de seguridad que la Guardia Nacional mantiene en el cruce, lo que retrasa el flujo de vehículos.

“Ya iniciamos las gestiones para tener el acercamiento con el encargado de Sedena para ver de qué manera podemos ayudar, si no es haciéndoles un carril extra, cuando menos es dándoles algún distintivo para que la revisión sea un poco más ligera en los aspectos de el cruce para los que son estudiantes”, señaló el edil.

Sáenz Barella agregó que la propuesta ya fue planteada al alcalde, quien subrayó que la decisión final depende de la Sedena.

Sin embargo, aseguró que el Ayuntamiento está en la disposición de coadyuvar con todos sus recursos para implementar un operativo que permita aligerar el paso, particularmente para los padres de familia y los alumnos que utilizan diariamente el cruce.

Entre las alternativas que se han considerado, detalló el regidor, se encuentra la entrega de distintivos o mecanismos que faciliten el tránsito a ciertos sectores, así como la colaboración de las autoridades municipales en operativos que contribuyan a agilizar la carga vehicular.

Se espera que en los próximos días otras instancias se pronuncien sobre el tema, con el fin de coordinar esfuerzos que permitan mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera en este puente internacional, considerado uno de los más transitados de la región.