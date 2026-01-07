Informan que carretera Mante-Tula será terminada en unas semanas

La obra será terminada conforme a los estándares de calidad establecidos, para que próximamente pueda ser puesta en operación en beneficio de la población

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, confirmó que la construcción de la carretera Mante-Tula, quedará terminada al 100% durante las próximas semanas de 2026.

“Se encuentra en su última etapa de ejecución, consolidándose como una obra estratégica para la conectividad y el desarrollo regional”, dijo el funcionario.

Cepeda Anaya resaltó que este proyecto de infraestructura mejorará la movilidad en la región, al reducir los tiempos de traslado y fortalecer las actividades económicas, comerciales y sociales en esta zona de Tamaulipas.

“Estamos prácticamente en la última fase y con los trabajos del último tramo carretero se concluirá al cien por ciento, al realizar la limpieza de banquetas e instalación de drenes pluviales”, refirió.

