Infonavit reporta 528 mil viviendas aprobadas en México

El funcionario informó que hasta el momento han sido aprobados 455 conjuntos habitacionales en 31 estados, que representan un total de 528 mil viviendas

Durante la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la frontera de Tamaulipas, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, presentó un informe sobre los avances del programa de vivienda en el país.

El funcionario informó que hasta el momento han sido aprobados 455 conjuntos habitacionales en 31 estados, que representan un total de 528 mil viviendas, equivalente al 46 por ciento de la meta nacional.

Romero Oropeza detalló que, de este total, 212 mil viviendas ya se encuentran en construcción, mientras que 34 mil 400 han sido colocadas entre los derechohabientes.

“Informarle presidenta que llevamos aprobados 455 conjuntos habitacionales en 31 estados del país, esto significa 528 mil viviendas que representan el 46 por ciento de la meta nacional”, señaló.

Reportan 40 desarrollos vendidos en su totalidad

El director general del Infonavit agregó que 40 desarrollos habitacionales ya fueron vendidos en su totalidad, como parte del avance en la colocación de vivienda.

Además, anunció que durante agosto serán abiertos 14 nuevos fraccionamientos a la venta, mientras que otros 14 desarrollos se incorporarán durante septiembre.

“De estas, 212 mil están ya en construcción y hemos colocado entre los derechohabientes 34 mil 400 viviendas; también decir que de estos desarrollos 40 de ellos están vendidos al 100 por ciento”, explicó.

Abrirán más fraccionamientos durante agosto y septiembre

Romero Oropeza adelantó que los nuevos desarrollos permitirán ampliar las opciones disponibles para los derechohabientes durante los próximos meses.

“En agosto de este año vamos a abrir 14 fraccionamientos más a la venta y 14 más en el mes de septiembre”, anunció.

El informe fue presentado durante la gira de trabajo de Claudia Sheinbaum por la frontera tamaulipeca, donde el Gobierno de México destacó los avances en su estrategia para ampliar el acceso de los trabajadores a una vivienda.