Infonavit analizará origen de grietas en casas de Matamoros

El Infonavit revisará cada vivienda afectada para determinar el origen de las grietas y definir si corresponde al constructor reparar los daños

Ante los reportes de viviendas con grietas en distintos sectores de Matamoros, el Director General del Infonavit, Octavio Oropeza, señaló que cada caso deberá ser revisado de manera particular para determinar el origen de las afectaciones y establecer quién tiene la responsabilidad de realizar las reparaciones.

El funcionario explicó que existe una diferencia entre las viviendas que tradicionalmente eran adquiridas mediante créditos del Infonavit y las que actualmente forman parte del programa de construcción de vivienda del organismo.

Precisó que, en el esquema anterior, las casas eran construidas por particulares y posteriormente los derechohabientes acudían al Infonavit para obtener un crédito y adquirirlas, por lo que el instituto no era responsable directamente de su construcción.

“Esa vivienda no la construyó el Infonavit, la financió el Infonavit. Esa vivienda la construyó un particular”, explicó.

Respecto a las familias que actualmente han tenido que abandonar sus viviendas debido a las grietas y trasladarse temporalmente a otros lugares, indicó que deberán acudir a las oficinas del Infonavit para solicitar una revisión.

“Hay que ver cada caso en particular, que acudan a la oficina del Infonavit, se haga la revisión y se vea si hay una responsabilidad, de quién construyó, y ver que haya una reparación en ese caso concreto”, señaló.

Finalmente, Oropeza insistió en que, en el caso de las viviendas adquiridas bajo esquemas anteriores, es necesario determinar individualmente el origen de las grietas y la responsabilidad del constructor, reiterando que el papel del Infonavit fue otorgar el financiamiento para que los derechohabientes pudieran adquirirlas.