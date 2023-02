Infonavit: Acreditados ya no tienen casa de mala calidad

“A nuestros acreditados ya no se les sorprende con viviendas de mala calidad o mal ubicadas' asegura el delegado de Infonavit, Horacio Cortázar.

Por: Alfredo Uvalle

Febrero 24, 2023, 17:54

Las viviendas que entrega el Infonavit a los trabajadores de Tamaulipas están mejor ubicadas y dejaron de ser de mala calidad, aseguró el delegado del instituto Horacio Cortázar Salazar.

“A nuestros acreditados ya no se les sorprende con viviendas de mala calidad o mal ubicadas, incluso que no cumplen con sus necesidades básicas, les damos la mejor opción y a su gusto”, señaló.

Dijo que no se autoriza el crédito si la vivienda está ubicada a mas de 2.5 kilómetros de una escuela primaria o secundaria, de un centro comercial, de alguna unidad de asistencia médica, del transporte público o de la fuente de empleo del solicitante y agrego que existen 122 mil acreditados del Infonavit que aún no se inscriben al programa de Responsabilidad Compartida.

“Los acreditados decían esque las casas son impagables, es que los créditos son impagables, es imposible, entre más pago mas debo, y tenían razón, ya con este programa se elimina esa posibilidad, ya no sube la deuda, ya no suben los pagos mensuales, se congela todo eso!, se ponen tasas de interés más bajas y se les da un descuento, pero todavía hay 122 mil trabajadores que no se han inscrito al programa”, dijo Cortázar Salazar.

Dijo que durante el mes de diciembre de 2022 y enero del 2023 se alcanzó la cifra de 20 mil acreditados que ya se inscribieron en este programa y exhorto a los que aun no se han acercado para que aprovechen este beneficio.

“La invitación es para que se acerquen, existen 122 mil acreditados que todavía pueden entrar a responsabilidad compartida, por mencionar una cifra en diciembre y los primeros días de 2023 alcanzamos la cifra de 40 mil acreditados que ya se inscribieron en este programa, ya tienen este beneficio, la mitad de ellos solamente se dieron en Diciembre”, dijo el delegado de Infonavit