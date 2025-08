Una joven de Reynosa, Tamaulipas, se ha vuelto viral después de organizar una rifa para una cita romántica con ella con el objetivo de reunir dinero. La iniciativa, anunciada en sus redes sociales, tuvo una respuesta abrumadora, agotando todos los boletos en menos de una hora.

Nahara Cárdenas, de 27 años, explicó en su publicación de Facebook que la falta de dinero la motivó a realizar esta rifa.

"Porque dinero, vergüenza y novio son cosas que no tengo, aceptaré la rifa, jajaja, así que aquí van las reglas y el premio a ganar", escribió Nahara. Cada boleto se vendió a 200 pesos, y el interés fue tan grande que la venta fue un éxito instantáneo.

La joven, quien tiene su propia banda de rock y se encarga de hacer tributos, así como presentar música original junto a su banda "Inminente", estableció varias condiciones para el ganador de la rifa, que incluían:

1.- El ganador tendrá derecho a una cita conmigo de todo un día (10 horas máximo) no importa hora.

2.- El ganador elige el lugar siempre y cuando no sea motel, hotel o casa.

3.- No debe interferir con mis horas de trabajo.

4.- Al primer instante en quererse propasar con comentarios o tocamientos será exhibido y la cita cancelada sin remuneración alguna.

5.- El ganador se dará a conocer al terminarse todos los números.

La venta de boletos se realizó rápidamente, y Nahara anunció al ganador el pasado 5 de julio a través de una transmisión en vivo en su página de Facebook, utilizando la lotería mexicana para el sorteo.

Cabe mencionar que los 54 boletos disponibles se agotaron en menos de una hora, recaudando un total de 10,800 pesos.

La publicación de Nahara Cárdenas se viralizó rápidamente, compartida por casi 3,000 personas en Facebook. Los seguidores mostraron su apoyo y entusiasmo por la creativa idea, mientras que algunos expresaron sorpresa y admiración.

Comentarios como "Haz otra rifa hermana para los que no alcanzaron boleto" y "Jajajaja, tú vende tus boletos al que quiera y si no que pase de larga, jajaja ¡trakas! Y si estás bonita”, inundaron la publicación.

Ante el éxito de la rifa, Nahara organizó una segunda rifa que tuvo la misma respuesta y los boletos se terminaron en una hora, en esta ocasión todos los fondos recaudados serán destinados a la compra de comida para los animalitos de la calle y refugios.

¿Qué opinas de esta inusual rifa? ¿Te atreverías a participar?