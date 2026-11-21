Se indicó que se harán los trabajos de sanitización correspondientes en las aulas afectadas, principalmente cuando se detectan más de dos o tres estudiantes

Ante el incremento de casos de influenza en distintos sectores de Ciudad Madero, autoridades municipales mantienen acciones preventivas en planteles educativos, donde se han reportado contagios entre estudiantes.

El director de Salud Pública, Rubén Darío Leal Gómez, explicó que, a través del Ayuntamiento y la Dirección de Salud Pública, se puso en marcha una campaña de vacunación, además de atender reportes específicos de escuelas que han registrado alumnos afectados por esta enfermedad.

Detectan contagios de influenza en dos escuelas de Ciudad Madero

Detalló que durante la semana pasada se tuvo conocimiento de dos planteles con casos de influenza, donde únicamente los salones que presentaron varios contagios fueron enviados a clases en línea, sin que fuera necesario suspender actividades en las escuelas completas.

Indicó que esta medida permite realizar trabajos de sanitización en las aulas afectadas, principalmente cuando se detectan más de dos o tres estudiantes enfermos en un mismo grupo.

Recomiendan mantener medidas preventivas en las escuelas

Leal Gómez señaló que los centros educativos también están implementando filtros sanitarios y recomendó que los menores que presenten fiebre o malestar general permanezcan en casa para evitar la propagación del virus.