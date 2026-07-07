INEGI reporta reducción del desempleo en el sur de Tamaulipas

Otro indicador es el de la población no económicamente activa disponible para trabajar, que durante el primer trimestre de 2026 fue de 30 mil 718 personas

La población desocupada en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira registró una disminución durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 15 mil 183 a 13 mil 292 personas, lo que representa mil 891 personas menos en búsqueda activa de empleo, informó el coordinador estatal del INEGI en Tamaulipas, Rigoberto Beltrán Sarabia.

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el funcionario explicó que la cifra equivale a una tasa de desocupación cercana al 3.3 % de la población económicamente activa de 15 años y más en la zona conurbada.

Precisó que de las 13 mil 292 personas desocupadas, 8 mil 385 son hombres, equivalentes al 63.1 por ciento, mientras que 4 mil 907 son mujeres, es decir, el 36.9 por ciento del total.

La ENOE mide a quienes buscan activamente un empleo

Beltrán Sarabia explicó que la ENOE considera como población desocupada a las personas de 15 años o más que al momento de la entrevista no tenían empleo, pero que durante la semana previa realizaron alguna acción concreta para buscar trabajo, como entregar solicitudes, acudir a entrevistas o contactar posibles empleadores.

Indicó que la población de 15 años y más en la zona conurbada asciende a 694 mil personas, mientras que la población total del área es de aproximadamente 827 mil habitantes, lo que permite dimensionar el universo sobre el que se realizan las estimaciones laborales.

El comportamiento responde a factores estacionales

El coordinador estatal señaló que, si bien frente al trimestre anterior, de octubre a diciembre del 2025, la cifra de desocupados aumentó de 11 mil 555 a 13 mil 292 personas, este comportamiento responde a factores estacionales propios del mercado laboral, por lo que la comparación técnicamente más adecuada es contra el mismo trimestre del año anterior, donde sí se observa una reducción.

Añadió que otro indicador relevante es el de la población no económicamente activa disponible para trabajar, que durante el primer trimestre de 2026 fue de 30 mil 718 personas.

Al sumar este grupo con la población desocupada, se obtiene un universo cercano a 44 mil personas que no tenían empleo, pero que estaban disponibles o buscando incorporarse al mercado laboral.

INEGI mantiene monitoreo permanente del mercado laboral

Dijo que el INEGI no califica los resultados como positivos o negativos, ya que su responsabilidad es generar estadísticas confiables y comparables que sirvan como base para el análisis de especialistas, autoridades y sociedad.

Explicó que la ENOE se levanta de manera permanente mediante una muestra de aproximadamente 2 mil 100 viviendas en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, mientras que en todo Tamaulipas se realizan alrededor de 5 mil 500 entrevistas, lo que permite elaborar estimaciones representativas sobre el comportamiento del empleo.