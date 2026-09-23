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INEGI presenta resultados de la Encuesta Intercensal 2025

Por: Alfredo Uvalle

22 Septiembre 2026, 16:01

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El estudio ofrece un panorama detallado sobre las condiciones de vida en el estado, abordando temas fundamentales como servicios de salud

INEGI presenta resultados de la Encuesta Intercensal 2025

Rigoberto Beltrán Sarabia, Coordinador Estatal del INEGI, dio a conocer los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, cuyos levantamientos se llevaron a cabo entre el 6 de octubre y el 16 de noviembre.

El estudio ofrece un panorama detallado sobre las condiciones de vida en el estado, abordando temas fundamentales como servicios de salud, discapacidad, educación, actividad económica, características de la vivienda y aspectos complementarios de los hogares.

Encuesta incorpora datos sobre desplazamiento forzado

Un punto destacado del informe es la inclusión del nuevo esquema sobre desplazamiento forzado interno. En Tamaulipas, la encuesta alcanzó a 14,600 hogares, en los cuales habitan 46,900 personas.

El ejercicio reveló que en estos hogares al menos un residente declaró haber sido víctima de desplazamiento forzado, motivado no solo por la inseguridad, sino también por situaciones de violencia, desastres naturales o causas personales.

Tamaulipas se ubica en la media nacional

Al respecto, Beltrán Sarabia señaló que estas cifras posicionan a la entidad en la media nacional: 

“Este indicador ubica a Tamaulipas en la media nacional, particularmente con un 1.3% de personas que declararon desplazamiento forzado por violencia o inseguridad, y un 0.2% por desastres naturales”, señaló.

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