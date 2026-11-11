INE Reynosa vuelve a operar tras manifestación por impagos

Esmeralda Gómez Benavides, encargada de despacho de la Junta Distrital 02, explicó que la protesta responde a una problemática de pagos a nivel nacional

Las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa mantienen sus actividades y servicios de manera normal, luego de la manifestación pacífica realizada el pasado lunes por trabajadores de distintas juntas distritales del país, quienes expresaron su inconformidad por el retraso en el pago de sus salarios.

Esmeralda Gómez Benavides, encargada de despacho de la Junta Distrital 02, explicó que la protesta responde a una problemática de pagos que se presenta a nivel nacional; sin embargo, aseguró que en Reynosa la mayoría del personal continuó trabajando y atendiendo a los ciudadanos sin interrupciones.

Detalló que durante la jornada de protesta solamente un trabajador no acudió a sus labores, mientras que otra empleada decidió colocar un letrero en su escritorio para informar que se encontraba trabajando bajo protesta.

“Nosotros no tenemos incertidumbre, mis compañeros llegaron a las ocho de la mañana y han estado atendiendo durante todo el día. Únicamente una segunda compañera, en su lugar de trabajo, puso un letrero que se encontraba trabajando bajo protesta; ella sí me comentó que es en relación a los sueldos”, explicó Gómez Benavides.

La funcionaria electoral señaló que las oficinas mantienen su horario habitual de atención, de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, mientras que los sábados trabajan de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Asimismo, confirmó que los servicios continuarán desarrollándose con normalidad y que únicamente suspenderán actividades el próximo 16 de noviembre, con motivo del puente por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.