INE revisa credenciales no recogidas en Tamaulipas

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de la Comisión Distrital de Vigilancia del 02 Distrito Electoral Federal en el estado de Tamaulipas, con el objetivo de supervisar los trabajos relacionados con el padrón electoral y la lista nominal de electores.

Durante la sesión, realizada el miércoles 4 de marzo, los integrantes de este órgano colegiado revisaron diversos asuntos vinculados con el Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación electoral vigente.

Revisión de credenciales no recogidas

De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante la reunión se verificaron y leyeron un total de 60 formatos de credenciales para votar que fueron solicitadas por ciudadanas y ciudadanos durante el año 2024, pero que no fueron recogidas dentro del plazo correspondiente.

Las autoridades electorales indicaron que dichas credenciales serán enviadas a la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Tamaulipas, donde se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para su destrucción.

Proceso conforme a la normativa electoral

Se informó que esta medida se aplica conforme a la normativa electoral, ya que la próxima semana sesionará la Comisión Local de Vigilancia en Ciudad Victoria, instancia en la que se realizará el proceso formal para eliminar estos documentos oficiales que no fueron reclamados por sus titulares.

Funciones de las Comisiones Distritales

Las Comisiones Distritales de Vigilancia forman parte de la estructura del Instituto Nacional Electoral y tienen la responsabilidad de supervisar de manera directa los trabajos relacionados con la actualización y depuración del padrón electoral en cada uno de los 300 distritos electorales del país. Estas comisiones están integradas por la o el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, representantes de los partidos políticos y una Secretaría Técnica.