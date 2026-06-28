INE fortalece participación de personas con discapacidad visual

A la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE le corresponde llevar a cabo la difusión de la consulta a través de canales institucionales

El INE Nuevo Laredo realiza una consulta a personas con discapacidad visual, a quienes pidió presentarse al módulo ubicado en la Colonia Hidalgo, como parte de un programa para fortalecer la inclusión.

La Junta Distrital Ejecutiva 01 del INE, informó que el 27 de junio es la fecha límite para que personas y organizaciones relacionadas con la discapacidad visual, puedan colaborar en esta consulta y promover su participación en los procesos electorales.

Buscan fortalecer la inclusión en los procesos electorales

La iniciativa, coordinada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, tiene como objetivo recopilar información y propuestas que contribuyan al diseño de materiales electorales accesibles, así como al desarrollo de alternativas tecnológicas en futuros procesos electorales.

Como parte de las actividades preparatorias, a la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE le corresponde llevar a cabo la difusión de la consulta a través de canales institucionales y redes sociales, y garantizar espacios accesibles para la ciudadanía con discapacidad visual, para que puedan acudir a participar en la consulta con el acompañamiento del personal previamente capacitado, garantizando condiciones de accesibilidad universal.

Invitan a participar antes del 27 de junio

La ciudadanía con discapacidad visual interesada en participar puede acudir a las oficinas del INE, ubicadas en avenida González #5439, colonia Hidalgo, o llamar al número 867-713-40-51.