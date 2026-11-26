El procedimiento se llevó a cabo conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad aplicable

Con el propósito de proteger los datos personales de la ciudadanía y fortalecer la integridad, confiabilidad y actualización del padrón electoral, la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas realizó el procedimiento de validación, trituración, resguardo y posterior reciclaje de 32 mil 492 credenciales para votar.

Las credenciales para votar con fotografía fueron acumuladas en los 8 Distritos Electorales de Tamaulipas, acciones que forman parte del proceso de depuración del Registro Federal de Electores, informó el Vocal José de Jesús Aredondo.

El procedimiento se llevó a cabo conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad aplicable.

Distribución de credenciales destruidas por distrito

La distribución de las credenciales destruidas por distrito electoral federal fue la siguiente:

Distrito 1: 2 mil 495

Distrito 2: 2 mil 321

Distrito 3: 2 mil 176

Distrito 4: 5 mil 566

Distrito 5: 4 mil 371

Distrito 6: 3 mil 604

Distrito 7: 4 mil 475

Distrito 8: 8 mil 484

“Entonces esas 32,492 credenciales que fueron leídas en cada una de las comisiones distritales de vigilancia, el día de hoy van a ser destruidas con la máquina que tenemos para la destrucción de las mismas.

Verifican credenciales y resguardan material para reciclaje

Dijo que de manera aleatoria se dio cuenta del 20% de la lectura que equivalen a 6,498, es decir, todo coincide, esas credenciales ya fueron leídas previamente.

“Aquí, lo único que hicimos es una verificación del 20% de esas 32,000, de tal manera que hay coincidencia en todos los trabajos que se realizaron tanto en las comisiones distritales de vigilancia, como en la propia Comisión local de vigilancia”, señaló.

El material resultante de la trituración fue debidamente empaquetado, sellado y resguardado para su envío a una empresa recicladora autorizada.