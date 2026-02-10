INE da seguimiento a peticiones de 30 mil jóvenes en Nuevo Laredo

Se destacó que la participación de los menores en la consulta ha permitido que sus voces sean escuchadas y que sus propuestas tengan un impacto real

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo Laredo continúa el seguimiento a los compromisos derivados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, en la que participaron más de 30 mil niñas, niños y adolescentes de la ciudad en noviembre del año pasado.

Atención a las solicitudes de la juventud

Las peticiones de la juventud neolaredense, enfocadas en cuidado del medio ambiente, protección animal, prevención de adicciones y creación de espacios comunitarios seguros, ya fueron entregadas a diversas organizaciones e institutos de Derechos Humanos, Educación, Medio Ambiente y Juventud, quienes asumieron el compromiso de incorporarlas a sus actividades y políticas.

Seguimiento y resultados

El INE supervisa el cumplimiento de estos compromisos, y se prevé que en marzo se presentará un informe con los avances. Manuel Moncada, vocal ejecutivo del INE, señaló que tras la consulta, la mesa de deliberación y la entrega de informes, dependencias como el CREDE, DIF, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, ESIPINA y diversas organizaciones civiles ya trabajan para reflejar en sus acciones lo manifestado por la infancia y juventud participante.

Compromiso con la participación juvenil

Moncada destacó que la participación de los menores en la consulta ha permitido que sus voces sean escuchadas y que sus propuestas tengan un impacto real en las políticas públicas locales, fortaleciendo la integración de la juventud en la vida comunitaria de Nuevo Laredo.