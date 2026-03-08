INE convertirá material electoral en libros de texto gratuitos

El papel será reciclado y reutilizado para la elaboración de materiales educativos, conforme al convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

La documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 fue entregada por el INE en Reynosa para su destrucción y reciclaje, conforme a los procedimientos establecidos al concluir los comicios.

Destrucción de documentos conforme a la ley

El organismo electoral explicó que estas acciones cumplen con lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones del INE, que establecen que la documentación electoral federal debe ser destruida al concluir formalmente cada proceso.

Coordinación entre áreas del INE en Tamaulipas

Tras la aprobación de la desincorporación por el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos, diversas áreas del INE se coordinaron con la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas para recolectar el material electoral resguardado en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Reynosa.

Recolección y tipo de material destruido

El 6 de marzo de 2026 llegó un camión tipo Thorton a las instalaciones, donde personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional cargó 370 bolsas y 14 cajas con votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes, listas nominales utilizadas, así como reportes de simulacros y prácticas de capacitación electoral.

Reciclaje y aprovechamiento educativo

El INE informó que la destrucción se realiza bajo lineamientos estrictos para el manejo de residuos electorales. El papel será reciclado y reutilizado para la elaboración de materiales educativos, conforme al convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, transformando el material en libros de texto gratuitos distribuidos a nivel nacional.

Presencia de consejeros y agradecimiento a medios

Durante las actividades estuvieron presentes los consejeros electorales Verónica García Montes y Alfonso Ibarra Alanís. La 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas reconoció la labor informativa de los medios, al considerar que contribuyen a mantener a la ciudadanía informada y fortalecer la participación democrática.