Industria de Tamaulipas pide agua, energía y seguridad

AISTAC señala que garantizar estos tres factores será clave para atraer nuevas inversiones y mantener el crecimiento económico del sur del estado

Representantes del sector industrial, identifican tres áreas fundamentales de oportunidad para garantizar la continuidad y ampliación del desarrollo económico en la zona sur de Tamaulipas: asegurar el suministro de agua, fortalecer la infraestructura energética y mantener las condiciones de seguridad pública.

David Abel Hernández Gámiz, gerente general de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), señaló que la disponibilidad del recurso hídrico es uno de los principales factores para impulsar tanto los nuevos polos de desarrollo como la expansión de las empresas que ya operan en la región.

Explicó que no solo se requiere garantizar el abasto de agua cruda, sino también ampliar las capacidades para el uso de agua tratada, debido a que existe interés de empresas nacionales y extranjeras con compromisos ambientales por instalarse en la zona bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.

"Todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, tratamiento, cuidado y consumo del agua es fundamental para los polos de desarrollo y para la industria existente", expresó.

Indicó que la industria ha comenzado a impulsar proyectos relacionados con el uso de agua tratada, una alternativa que podría modificar la dinámica de crecimiento de la zona conurbada y generar nuevas oportunidades para atraer inversiones.

Hernández Gámiz aseguró que los avances en materia de infraestructura ya comenzaron y algunos resultados podrían observarse durante 2027, al señalar que existen obras y acciones en ejecución que permitirán ampliar la capacidad de suministro para nuevos desarrollos industriales y habitacionales.

El segundo punto estratégico corresponde a la energía eléctrica; aunque reconoció que la región cuenta con importantes capacidades de generación, consideró necesario fortalecer los sistemas de almacenamiento, transmisión y distribución para garantizar que el crecimiento industrial cuente con un suministro constante, suficiente y confiable.

"Hay un tema de almacenamiento y distribución de energía que es importante para garantizar que todo este desarrollo tenga un sustento en energía y en agua", señaló.

El tercer factor es la seguridad pública, considerada una condición indispensable para mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la permanencia de los proyectos a mediano y largo plazo.

El representante industrial destacó que la seguridad es un aspecto que ha requerido años de trabajo y que debe mantenerse como una prioridad para evitar situaciones que puedan inhibir la llegada de nuevas empresas o afectar el desarrollo económico regional.

"Hay que estar muy atentos a que no empiecen a presentarse eventos o situaciones que inhiban la inversión o el desarrollo".

El gerente general de AISTAC informó que, en promedio, la asociación atiende cada mes a una empresa interesada en instalarse en la zona, procedente de distintos puntos de México, América y Asia.

Precisó que varias de estas compañías buscan abastecerse mediante agua tratada y no con agua cruda, como parte de sus políticas de responsabilidad ambiental.

Finalmente, sostuvo que el sur de Tamaulipas cuenta con espacios y condiciones para continuar creciendo, siempre y cuando se fortalezcan los tres factores considerados esenciales: disponibilidad de agua en sus diferentes modalidades, suministro confiable de energía eléctrica y condiciones permanentes de seguridad pública.