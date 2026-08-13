Indagan posible homicidio tras hallar cuerpo dentro de camioneta

El sitio fue acordonado para preservar posibles indicios y permitir que elementos investigadores y peritos realizaran las diligencias correspondientes

Una persona fue localizada sin vida al interior de una camioneta tipo SUV de reciente modelo, durante la tarde de este martes en calles de la colonia Ampliación Tamaulipas, Sector 3, en Reynosa.

El hallazgo se registró sobre la calle Gerardo Higuera, en el cruce con San Clemente, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades luego de escuchar lo que aparentemente habría sido una detonación de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad localizaron una camioneta que presentaba un impacto de bala y, en su interior, encontraron a un hombre de aproximadamente 56 años de edad, quien presentaba heridas aparentemente producidas por proyectil de arma de fuego.

Debido a las características del hecho y a las lesiones que presentaba la víctima, las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación por la posible comisión del delito de homicidio.

El sitio fue acordonado para preservar posibles indicios y permitir que elementos investigadores y peritos realizaran las diligencias correspondientes, con el objetivo de establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias en las que perdió la vida la víctima.

Serán las investigaciones y los resultados de los peritajes los que permitan determinar si se trató de un homicidio y, en su caso, establecer quién o quiénes pudieron estar involucrados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, la proporcionen a las instancias correspondientes y colaboren con las investigaciones.

El hecho generó movilización de las autoridades en este sector de Reynosa, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.