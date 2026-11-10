Indagan nexo entre caso del alcalde de Río Bravo y robos

La investigación se extendió a San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas, mediante la coordinación entre las fiscalías y autoridades federales

La privación ilegal de la libertad del alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, habría coincidido con una serie de robos violentos de vehículos registrados en carreteras de Zacatecas, por lo que las autoridades investigan si ambos hechos están relacionados.

Fiscalía investiga coincidencias con robos de vehículos

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que las primeras indagatorias identificaron similitudes entre el ataque contra el presidente municipal y otros despojos de automóviles ocurridos en la misma región, incluso de unidades de alta gama.

Explicó que estos hechos coincidieron temporalmente con el momento en que el alcalde y sus acompañantes fueron interceptados y despojados del vehículo en el que viajaban.

“Esto converge efectivamente con una circunstancia de la que se tiene también registro en el estado de Zacatecas, donde habrían estado despojando de vehículos, incluso uno en particular de alta gama, a otras personas”, explicó el fiscal

El funcionario aclaró que hasta el momento no se ha establecido si los responsables pertenecen a una organización criminal ni si los distintos robos forman parte de una misma operación delictiva.

“Es difícil en ese momento precisar qué grupo de la delincuencia organizada lo habría efectuado”, manifestó

Localización del alcalde y diligencias pendientes

La investigación se extendió a San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas, mediante la coordinación entre las fiscalías y autoridades federales.

Almaraz Maldonado fue localizado en Coahuila cuando viajaba en un autobús de pasajeros y fue detectado durante un filtro de revisión. Posteriormente, las autoridades lo trasladaron de manera segura hasta su domicilio.

Govea Orozco señaló que el alcalde todavía no ha rendido una declaración formal ante las autoridades, por lo que permanece pendiente reconstruir con precisión las circunstancias en que ocurrió su privación de la libertad y posterior liberación.

Indicó que la prioridad inicial fue garantizar la seguridad del presidente municipal y facilitar su regreso a casa, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si los despojos de vehículos registrados en Zacatecas tienen relación con el ataque al edil o si se trató de acontecimientos distintos que coincidieron en tiempo y lugar.