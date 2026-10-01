Indagan falta de docentes en Secundaria 17 de Tamaulipas

El documento, firmado por el maestro Reyes Eduardo Eguía Durán, coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión en Ciudad Victoria

Mediante el oficio 868/2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas respondió a lo expuesto recientemente a través de este medio de comunicación sobre la situación que enfrentan los alumnos de la Escuela Secundaria General Número 17, quienes desde el ciclo escolar pasado no cuentan con los maestros necesarios para atender algunas de sus clases.

Comisión de Derechos Humanos investigará el caso

El documento, firmado por el maestro Reyes Eduardo Eguía Durán, coordinador de Quejas y Orientación de la Comisión en Ciudad Victoria, confirma que el organismo recibió el planteamiento y se comprometió a investigar el caso.

Como parte de este proceso, podría solicitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas un informe para conocer qué está ocurriendo y cuáles son las razones por las que el plantel continúa con falta de docentes.

Esperan respuesta de las autoridades educativas

Con la recepción de este oficio, el problema que afecta a los estudiantes de la Secundaria General Número 17 ha escalado a una nueva instancia, por lo que ahora corresponde a la Comisión de Derechos Humanos dar seguimiento a la situación y determinar las acciones que correspondan, mientras se espera que las autoridades educativas atiendan el reclamo a la brevedad.