Indagan caso de gusano barrenador en San Fernando

Con 129 casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas autoridades agropecuarias mantienen bajo la lupa un reporte sospechoso en San Fernando

Con 129 casos activos de gusano barrenador en Tamaulipas autoridades agropecuarias mantienen bajo la lupa un reporte sospechoso en San Fernando mientras aceleran la construcción de una caseta cuarentenaria en Zaragoza para frenar el ingreso de ganado contaminado desde Nuevo León.

Caso bajo análisis en San Fernando

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, confirmó que se recibió un reporte en San Fernando que ya es atendido por especialistas.

"Todavía no es oficial y estamos esperando el diagnóstico de laboratorio. Una vez que tengamos el resultado, podremos determinar si efectivamente se trata de un caso de gusano barrenador”, explicó.

Cifras actuales: van a la baja.

Tamaulipas amaneció este día con 129 casos registrados, cifra menor a la reportada en semanas anteriores.

Según Amaya García, la disminución refleja que las estrategias de control, la vigilancia y los tratamientos aplicados junto a los productores están dando resultados.

Mientras llega el resultado de laboratorio de San Fernando, Tamaulipas mantiene la guardia arriba para evitar que el gusano barrenador siga expandiéndose.

Soto la Marina encabeza la lista.

De los municipios afectados, Soto la Marina concentra 17 casos activos, manteniéndose como el punto con mayor incidencia en el estado.

En total, entre 29 y 30 municipios tamaulipecos han presentado gusano barrenador desde que reapareció la plaga, por lo que la alerta sanitaria continúa.

Nueva caseta cuarentenaria en Mainero

Para blindar el estatus sanitario, el Gobierno de Tamaulipas construirá una caseta cuarentenaria en Mainero, con una inversión cercana a $25 millones de pesos.

Ahí se revisará todo el ganado, productos y subproductos cárnicos que ingresen desde Nuevo León.

La obra responde a recomendaciones de autoridades sanitarias de Estados Unidos y busca reforzar los controles zoosanitarios en la frontera interestatal.

Trabajo coordinado con productores

El funcionario destacó que las acciones de vigilancia y la participación activa de los ganaderos han sido clave para contener la plaga.

“Han disminuido los casos en varios municipios y eso refleja que las acciones están funcionando”, subrayó.

Acciones por parte de Salud Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del área de Zoonosis, mantiene vigilancia epidemiológica por la presencia del gusano barrenador, larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que provoca miasis al depositar huevecillos en heridas abiertas.

A nivel estatal y nacional, las dependencias han implementado cercos sanitarios y difusión de medidas preventivas.