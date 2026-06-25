Indagan a personal de Cruz Roja por presunta agresión

La delegación Matamoros recaba testimonios y analiza pruebas tras denuncia contra personal; promete informar al concluir la investigación

El presidente del consejo de la Cruz Roja Mexicana delegación Matamoros, Mario Ramírez, informó que continúa en curso la investigación interna tras la denuncia de una ciudadana estadounidense por presuntos tocamientos indebidos atribuidos a personal de enfermería.

Señaló que desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, la institución activó sus protocolos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Explicó que se ha estado recabando información tanto del personal médico —incluyendo doctores, enfermeras y enfermeros— como de pacientes y familiares que se encontraban en el área durante el momento señalado, ya que coincidía con un cambio de turno y había una alta presencia de personas.

Ramírez subrayó que la Cruz Roja toma con seriedad este tipo de situaciones, por lo que se mantiene un proceso de revisión exhaustivo antes de emitir conclusiones.

Indicó que, por ahora, sería irresponsable adelantar información hasta no cerrar la investigación, momento en el cual se dará a conocer un posicionamiento oficial con los resultados.

Destacó también la trayectoria de más de 80 años de la institución en Matamoros, donde ha brindado atención a miles de personas, reiterando su compromiso con un servicio digno y profesional. Asimismo, mencionó que no se ha logrado establecer contacto con la parte denunciante, aunque aseguró que la institución permanece abierta al diálogo.

Finalmente, reiteró que, una vez concluido el proceso, se actuará conforme a los hallazgos, aplicando las medidas correspondientes en caso de confirmarse alguna irregularidad.