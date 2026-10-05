Incumplen instalación de comisión contra violencia en el deporte

Tras 4,297 días de retraso legal, Tamaulipas sigue sin operar el organismo contemplado en la ley desde 2014 para proteger a atletas.

A más de 11 años de que venció el plazo legal para su instalación, Tamaulipas continúa sin poner en operación la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, un organismo contemplado en la legislación desde 2014 y cuya creación sigue pendiente, pese a un exhorto aprobado por el Congreso del Estado en enero de este año.

El Grupo Parlamentario de MORENA promovió la iniciativa para exigir al Instituto del Deporte de Tamaulipas el cumplimiento de esta disposición, con el propósito de proteger la seguridad, integridad y bienestar de las y los deportistas.

La Comisión está establecida en el artículo 97 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, publicada el 2 de julio de 2014 y vigente a partir del día siguiente.

El artículo séptimo transitorio fijó un plazo de 180 días para su instalación, que venció el 30 de diciembre de ese mismo año, 2014.

Ante la falta de cumplimiento, el 16 de octubre de 2025 se presentó un Punto de Acuerdo, dictaminado favorablemente por la Comisión de Deporte el 12 de noviembre y aprobado por el Pleno Legislativo el 26 de enero de 2026.

La resolución también estableció que el Instituto del Deporte debe informar al Congreso sobre la puesta en operación del organismo.

Actualmente, el Instituto del Deporte de Tamaulipas, encabezado por Manuel Alejandro Virues Lozano, resulta cuestionable que, pese al exhorto formal del Poder Legislativo, el organismo previsto por la ley continúe sin concretarse.

Cabe destacar que el deporte es un derecho humano y una herramienta para el desarrollo social, la cohesión comunitaria y la formación de valores.

Por ello, mantener pendiente durante más de una década un mecanismo institucional diseñado precisamente para prevenir y atender la violencia en los espacios deportivos representa un rezago que debe ser explicado y atendido por las autoridades responsables.

Al 5 de octubre de 2026, han transcurrido 4 mil 297 días desde que venció el plazo legal y 252 días desde la aprobación del exhorto legislativo, sin que la Comisión haya sido instalada.

El llamado es a Manuel Alejandro Virues Lozano, director general del INDE, aún está pendiente un mecanismo institucional para prevenir y atender la violencia en el deporte tamaulipeco.