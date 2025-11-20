Incrementará caseta flujo vehicular por antigua carretera a Tula

Autoridades anunciaron que las tarifas en la carretera Rumbo Nuevo serán muy módicas, aunque habrá automovilistas que decidan tomar la carretera antigua a Tula

Con la apertura de la caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, que conecta Ciudad Victoria con Tula, vendrá a incentivar el flujo de vehículos por la antigua vía.

Aunque las autoridades han anunciado que las tarifas impuestas serán muy módicas, que van desde los 30 a los 300 pesos, se presume que habrá automovilistas quienes decidirán tomar la carretera antigua a Tula, que conecta después de la autopista Rumbo Nuevo Nuevo.

La señora Yolanda Carrizales, del Restaurant Yoli, ubicado en el Santuario El Caminero, comenta que hay buenas expectativas de quienes se dedican a prestar servicios turísticos por esta zona.

“Desde hace casi 30 años me tocó atender a los traileros 8 años y medio; por aquí pasaban porque era la única vía para la frontera y para México, hoy esperamos que se vuelva a reactivar esta carretera”, dice entusiasmada Doña Yolanda.

La apertura de esta autopista está programada para diciembre de 2025 y se pueden ver que los trabajos se realizan a marchas forzadas para entregar la obra en tiempo y forma.

Es un hecho que no pagarán la cuota los maestros que utilicen la carretera para llegar a las escuelas y los habitantes de cinco ejidos: Boca de Juan Capitán, Altas Cumbres, El Huizachal, San Juan de Oriente y San Antonio.

De acuerdo a investigaciones realizadas, se mencionan las siguientes tarifas, aunque señalan que son sin IVA:

- Motocicletas: $29.97

- Automóviles, Pick Up, Van: $56.96

- Autobús (2 a 4 ejes): $151.51

- Camión unitario (2 a 4 ejes): $151.51

- Camión articulado 1 (5 a 6 ejes): $312.31

- Camión articulado 2 (7 y más ejes): $392.24

Inversión y modernización

La modernización de la carretera Rumbo Nuevo cuenta con una inversión de $1,447,028,170 (1 millón 447 mil 170 pesos), otorgada a la empresa Pinfra bajo un esquema de Asociación Pública-Privada (APP) por 30 años.

De este monto, $654 millones se destinarán a la privatización de la carretera y podrán usarse en otros proyectos estatales, mientras que los $793 millones restantes se invertirán en la rehabilitación completa de los 37 kilómetros de la vía.

Trabajos en curso

Actualmente, se están realizando trabajos de construcción del edificio administrativo y estacionamiento, así como la rehabilitación de la carretera. Se estima que los trabajos estarán concluidos en diciembre de 2025.

Impacto en el flujo vehicular

Aunque no hay un estudio oficial sobre el impacto en el flujo vehicular, es probable que algunos automovilistas opten por tomar la antigua carretera a Tula para evitar el pago de la cuota.

Sin embargo, las autoridades han asegurado que las tarifas son "muy módicas" y que la modernización de la carretera mejorará la seguridad y reducirá el tiempo de viaje.