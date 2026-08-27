Incrementa UAT escuelas, especialidades y matrícula escolar

Además de construir nuevas escuelas y la apertura de más especialidades, esto ha permitido un incremento considerable en la matrícula estudiantil

La secretaria general de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), María Concepción Placencia Valadez, destacó el reciente crecimiento que ha experimentado la máxima casa de estudios, subrayando la expansión de su infraestructura académica y la diversificación de su oferta educativa.

De acuerdo con la funcionaria, este avance ha sido posible gracias a la estrategia de orden y planeación implementada por el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Estas acciones no solo se han traducido en la construcción de nuevas escuelas y la apertura de más especialidades, sino que han permitido un incremento considerable en la matrícula estudiantil.

Placencia Valadez enfatizó que este esfuerzo institucional busca fortalecer la presencia de la universidad, consolidando una estrategia integral que responde a las necesidades actuales de formación profesional en la región.