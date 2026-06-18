Incrementa ocupación hotelera en Nuevo Laredo por justa futbolera

Al estar esta frontera entre tres sedes, que son Monterrey, Houston y Dallas, los aficionados se quedan a descansar, en su paso hacia los partidos

La ocupación hotelera en Nuevo Laredo se incrementó tras el inicio de la copa internacional de futbol.

Al estar esta frontera entre tres sedes, que son Monterrey, Houston y Dallas, los aficionados se quedan a descansar aquí, en su paso hacia los partidos.

Agustín Duarte, presidente de la Cámara de Comercio en Nuevo Laredo, señaló que, además, las familias neolaredenses acuden a los negocios locales para ver los partidos y comprar artículos relacionados con el evento deportivo más importante del año.

“Estamos promocionando la posición geográfica de Nuevo Laredo, estamos entre tres ciudades sedes mundialistas como es Dallas, Houston y Monterrey, y eso de alguna manera nos beneficia".

Las ventas en los negocios han mejorado, y los hoteles tienen buena ocupación. Aunque aún no se tienen cifras oficiales, los reportes diarios de los integrantes de la Canaco, dan buenas señales.

"Sí, se nota, la ocupación de los hoteles subió un poco, tenemos más tránsito de personas, los puentes internacionales un poquito más llenos, más ocupación en los restaurantes", indicó.