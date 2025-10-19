Incrementa llamados de auxilio durante fines de semana en Reynosa

De acuerdo con autoridades, la recepción de reportes aumenta hasta cuatro veces más durante los días viernes, sábado y domingo

Con la llegada del fin de semana, la Dirección de Emergencias de Protección Civil en Reynosa ha registrado un notable incremento en los llamados de auxilio por diversas situaciones que se presentan en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes de la dependencia, mientras en un día normal se atienden en promedio siete llamados, durante los fines de semana –particularmente de viernes a domingo– la cifra puede elevarse hasta 25 servicios en un solo día.

Entre las principales emergencias destacan los conatos de incendio, cortos circuitos y, sobre todo, los accidentes vehiculares, los cuales representan la mayor parte de los reportes atendidos por los cuerpos de auxilio.

El director de Emergencias de Protección Civil, Marco Antonio Llanas, señaló que los tramos carreteros con mayor peligrosidad corresponden a las entradas y salidas de la ciudad, principalmente en las carreteras a San Fernando, Matamoros, Monterrey y Río Bravo, donde con frecuencia se registran percances graves.

“Tenemos en lo que es la carretera a Río Bravo por el área del parque industrial, en el fraccionamiento Reynosa y el parque Industrial Reynosa, y en el tramo carretero del entronque de la carretera a Matamoros sobre el libramiento a la altura de la Mil Cumbres. Posteriormente, de ahí en lo que es Puerta del Sol hasta el parque industrial del Norte. Yo creo que es la falta de precaución de los conductores y el exceso de velocidad también, pero sí hemos tenido mucha actividad en eso”, expresó Llanas.

Las autoridades municipales precisaron que las principales causas de los accidentes son el exceso de velocidad, el conducir bajo el influjo de sustancias que alteran los sentidos y el no respetar los señalamientos viales, factores que lamentablemente han derivado en accidentes con consecuencias fatales.

Ante este panorama, la Dirección de Emergencias de Protección Civil hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante este fin de semana y atender las recomendaciones de seguridad vial, con el propósito de prevenir tragedias y proteger la integridad de todos los reynosenses.