Incendios forestales se incrementan en Tamaulipas

Protección Civil y Conafor mantienen operativos con 123 elementos, helicópteros y brigadas en Bustamante, Jaumave, Tula y Miquihuana

En lo que va de la temporada 2026, Tamaulipas acumula 18 incendios forestales reportados de manera oficial hasta el cierre del primer semestre.

La temporada crítica aún continúa durante julio y agosto, meses considerados históricamente como los de mayor riesgo por las altas temperaturas y la sequía.

Julio y agosto siguen siendo los meses más peligrosos, por lo que se pide extremar precauciones a automovilistas y a quienes visitan la Sierra Madre y la Reserva de la Biosfera El Cielo.

Para comparar, durante todo el 2025 se registraron 23 incendios forestales que afectaron 19,427.64 hectáreas, siendo uno de los años con menos siniestros pero con afectaciones extensas: Tamaulipas ocupó el lugar 30 en número de eventos y el 16 en superficie dañada a nivel nacional.

Principales causas de los incendios

1. Actividades humanas por descuido

Colillas de cigarro arrojadas por automovilistas: La quema clandestina de basura y desechos a orilla de carretera es la principal causa de incendios de pastizales en la zona sur, especialmente en Altamira.

Estas prácticas se salen de control y provocan fuegos en terrenos baldíos y vegetación seca.

Fogatas mal apagadas de campistas: Autoridades presumen que incendios en la sierra, como el registrado en Miquihuana, pudieron originarse por fogatas mal apagadas de personas que acampan en la zona rural.

Protección Civil pide apagar bien las fogatas y no fumar cerca de bosques o pastizales.

Quemas agropecuarias: La quema de nopal para alimentar ganado y la limpia de terrenos agrícolas también son detonantes frecuentes en el Altiplano.

2. Causas naturales

Tormentas eléctricas y sequía: La sequedad del suelo, el aumento de temperatura y vientos constantes crean condiciones para que cualquier chispa se convierta en incendio de gran magnitud.

En 2025 los incendios se presentaron aun sin condiciones de sequía severa, pero con alta acumulación de combustible vegetal.

Municipios con mayor presencia de incendios forestales y pastizales

1. Zona Altiplano y serranías

Los municipios de Miquihuana y Bustamante concentran la mayor incidencia de incendios forestales en 2026.

Históricamente, de 2011 a 2025, Jaumave registró 72 eventos, seguido por Tula con 49, Miquihuana con 38, Victoria con 27, y Bustamante y Casas con 23 cada uno.

En 2025, Jaumave y Tula tuvieron cuatro incendios cada uno, y Casas tres.

2. Mayor superficie afectada 2025

El municipio de Casas fue el más afectado con 6,340.73 hectáreas, casi una tercera parte del total estatal.

Le siguieron Ocampo con 3,102.45 ha, González con 2,959.46 ha, Nuevo Morelos con 2,709.93 ha y Tula con 2,255.23 ha.

Estos cinco municipios acumularon más del 88% de la superficie dañada.

3. Incendios de pastizales

En la zona sur, Altamira lidera en incendios de pastizales por su amplia extensión territorial, con 35 de 55 siniestros registrados en abril de 2025.

También se reportan puntos de calor en Padilla, San Carlos y Matamoros.

Acciones y recomendaciones

Protección Civil y Conafor mantienen operativos con 123 elementos, helicópteros y brigadas en Bustamante, Jaumave, Tula y Miquihuana.

Se han construido 7 km de brechas cortafuego y rehabilitado 30 km adicionales en el primer trimestre de 2026.

Las autoridades reiteran: no quemar basura, no arrojar colillas desde vehículos, apagar completamente fogatas y reportar cualquier columna de humo al 911.