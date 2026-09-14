Incendios en viviendas se disparan durante el verano en Reynosa

Protección Civil y Bomberos mantiene el llamado a fortalecer la cultura de la prevención, particularmente dentro de los hogares

La temporada de verano mantiene encendidas las alertas de Protección Civil y Bomberos de Reynosa ante el incremento de incendios registrados en casas habitación, un fenómeno que las autoridades relacionan, entre otros factores, con el aumento en el consumo de energía eléctrica durante los meses de mayor temperatura.

Javier Lam Cantú, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, informó que en lo que va del año se han contabilizado 1,251 incendios, una cifra que mantiene bajo vigilancia a los cuerpos de emergencia.

“Tenemos un total de 1251 incendios en lo que va del año, la estadística con relación al 2025 que cerramos con 2202”, informó.

Viviendas concentran 259 incendios durante el año

Del total acumulado durante este año, 391 incendios corresponden a pastizales, 271 a terrenos baldíos y 259 a casas habitación, siendo este último rubro el que ha generado especial preocupación por el comportamiento observado durante el verano.

“Tenemos 391 pastizales, 271 incendios de baldío, vamos en 259 de casa habitación”, detalló Lam Cantú.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos destacó que precisamente los incendios en viviendas han llamado particularmente la atención debido al incremento registrado durante el periodo de mayor calor.

“Llama mucho la atención el incremento que se ha tenido en lo que es casa habitación, sobre todo en este periodo de verano”, advirtió.

Mayor consumo eléctrico eleva los riesgos

Durante esta temporada, el consumo de energía eléctrica aumenta considerablemente debido al uso constante de aparatos de aire acondicionado, ventiladores y otros equipos destinados a combatir las altas temperaturas, lo que puede representar un riesgo cuando existen instalaciones eléctricas deficientes, conexiones inadecuadas o sobrecargas.

Lam Cantú explicó que el comportamiento de la estadística obliga a reforzar las acciones preventivas y a mantener el llamado a las familias para revisar las condiciones de sus instalaciones eléctricas.

“Sobre todo en este periodo de verano, en donde el consumo de energía eléctrica se va a la alza”, señaló.

Aunque la cifra actual todavía se encuentra por debajo del total registrado durante 2025, cuando Reynosa cerró el año con 2,202 incendios, las autoridades consideran necesario evitar que los siniestros continúen aumentando y que una situación que pudo prevenirse termine provocando daños materiales o poniendo en riesgo la vida de las familias.

Protección Civil llama a prevenir incendios

Ante este escenario, Protección Civil y Bomberos mantiene el llamado a fortalecer la cultura de la prevención, particularmente dentro de los hogares, donde una falla eléctrica, una sobrecarga o un descuido pueden convertirse rápidamente en un incendio.

“Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la cultura de la prevención para que la gente pueda ser conciencia y podamos disminuir esta estadística”, afirmó el funcionario.

La recomendación es revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, evitar conectar demasiados aparatos en un mismo contacto, mantener en buenas condiciones los equipos de aire acondicionado y atender cualquier señal de sobrecalentamiento o falla eléctrica.

El objetivo, explicó Lam Cantú, es que estas acciones formen parte de una responsabilidad permanente entre autoridades y ciudadanía.

“De forma consciente y de forma ordenada”, puntualizó.

Con 259 incendios registrados en casas habitación en lo que va del año, el comportamiento durante el verano coloca a los hogares entre los puntos que requieren mayor atención preventiva, especialmente cuando las altas temperaturas obligan a incrementar el uso de energía eléctrica.

La advertencia de los cuerpos de emergencia es clara: la prevención continúa siendo la primera línea de defensa para evitar que una sobrecarga, una instalación defectuosa o un simple descuido conviertan el hogar en el escenario de una tragedia.