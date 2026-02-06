Incendios en casas aumentan; autoridades señalan principal causa

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, señaló que en la semana pasada se registraron cinco incendios en casas habitación

En la zona sur de Tamaulipas se mantienen los reportes de incendios en casas de interés social, principalmente en fraccionamientos de gran extensión, donde las condiciones de hacinamiento y el uso irregular de la energía eléctrica aumentan el riesgo de siniestros.

Autoridades locales han identificado que muchos incendios son provocados por sobrecarga eléctrica dentro de las viviendas. La combinación de múltiples aparatos conectados a una sola toma o el uso excesivo de extensiones puede generar un sobrecalentamiento del cableado, lo que incrementa la probabilidad de que se origine un fuego.

Incendios recientes y factores de riesgo

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Altamira, José Torres Gómez, señaló que en la semana pasada se registraron cinco incendios en casas habitación.

De estos, dos fueron atribuibles directamente a conexiones irregulares, conocidas popularmente como "diablitos", mientras que el resto obedeció al sobrecalentamiento por exceso de carga eléctrica. Además, los fuertes vientos presentes en la región han facilitado la rápida propagación del fuego.

De manera paralela, se ha mantenido una alta incidencia de incendios de pastizales, con aproximadamente diez eventos en la semana reciente, principalmente en zonas abiertas del norte y sureste del municipio. Las condiciones de sequía y la acumulación de basura agravan la situación, aumentando la amenaza a viviendas cercanas.

Llamado a la prevención

El comandante Torres Gómez enfatizó la importancia de que las familias tomen precauciones dentro de sus hogares, evitando sobrecargar las instalaciones eléctricas y planificando la distribución de aparatos para minimizar riesgos. La concientización de la ciudadanía es clave para prevenir accidentes que puedan poner en peligro la vida de los habitantes.

Asimismo, las autoridades recomiendan mantener limpias las áreas cercanas a los domicilios y reportar cualquier situación de riesgo que pueda generar un incendio, tanto en viviendas como en espacios abiertos, para proteger a la comunidad y reducir la frecuencia de estos incidentes.