Incendio tras volcadura por choque de pipa; reportan saldo blanco

Información preliminar señala que fueron tres las unidades siniestradas en el lugar, muy cercano a una gasolinera en el tramo de González

Un incendio derivado de la volcadura tras choque de una pipa en en el kilómetro 7 del libramiento Estación Manuel González, Tamaulipas.

De acuerdo con autoridades, al menos tres unidades de carga pesada y un aparente vehículo fueron consumidos por las llamas ante la volcadura de una de las pipas.

Aparentemente, la pipa responsable se encontraba cargada con miles de litros de diésel, cuando se impactó contra otra unidad de carga pesada sobre la carretera.

Bomberos Voluntarios de Tamaulipas informó a través de redes sociales dieron aviso sobre lo ocurrido a la transmisión. Detallaban que aparte de los vehículos siniestrados se reportó el derrame de diésel.

Aunque se hablaba de la presencia de un vehículo particular, momentos más tarde, esto fue descartado.

También, elementos de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, y brigadas de Altamira y Ciudad Madero acudieron hasta el sitio para controlar el fuego.

A través de redes sociales, la Vocería de Seguridad en Tamaulipas informó de forma general sobre este accidente:

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden incendio de pipa derivado de volcadura en libramiento Estación Manuel-González a la altura del kilómetro 7 de #González.



— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 14, 2025

Este siniestro provocó que la carretera sufriera el cierre total de la circulación, por lo que los automovilistas que transitaban por la zona optaron por tomar rutas alternas.

Reportes preliminares descartan víctimas mortales, sin embargo, las autoridades ya investigan las posibles causas del incendio.