Incendio en Reynosa amenaza hospital y colonia Pirámides

Autoridades de Protección Civil, bomberos y la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Reynosa trabajan en identificar a los responsables de un incendio que el pasado domingo por la tarde amenazó la seguridad de pacientes y personal del Hospital 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a los residentes del fraccionamiento Pirámides.

El siniestro, que se originó en una quema de basura doméstica, se descontroló rápidamente y se extendió sobre una superficie de 20 hectáreas de pastizal. Las características del terreno favorecieron la propagación del fuego, dificultando el acceso de las brigadas de emergencia y complicando las labores de combate.

Fueron necesarias más de siete horas de trabajo continuo para contener las llamas y evitar que alcanzaran el hospital y afectaran gravemente a la comunidad.

Javier Iván Lam Cantú, coordinador de Protección Civil, explicó la magnitud del incidente y los esfuerzos realizados para sofocar el incendio: "Es un estimado de más de 20 hectáreas y nos llevó alrededor de siete horas poder sofocar el incendio derivado de una quema de basura ahí en la colonia Pirámides".

Fue el reporte principal y se tiene que llevar a cabo una investigación para ver qué fue lo que lo suscitó. Interviene la Dirección de Medio Ambiente y Protección Civil; ya existen multas para todas las personas que lleven a cabo esta práctica de quema de residuos y de materiales".

Lam Cantú también aprovechó para exhortar a la ciudadanía a evitar este tipo de prácticas que, además de ser ilegales en Reynosa, representan un grave riesgo para la salud y la integridad de la población.

"Exhortamos a la ciudadanía a no llevar a cabo este tipo de malas prácticas. Informamos que no se tuvo en ningún momento riesgo para ningún menor, ningún paciente, por lo cual no se requirió la evacuación de los pacientes del Hospital 270, ya que hubo mucha desinformación en redes sociales", aclaró.

Este incidente ha resaltado la importancia de reforzar las medidas preventivas en contra de la quema de basura en zonas urbanas y rurales, especialmente en temporadas secas.

Las autoridades han recordado que, además de multas y sanciones administrativas, quienes sean sorprendidos realizando quemas pueden enfrentar consecuencias legales si sus acciones resultan en daños graves.

El llamado a la ciudadanía es claro: evitar cualquier tipo de quema que pueda desencadenar situaciones de emergencia, sobre todo en áreas cercanas a instalaciones críticas como hospitales y zonas habitadas.

