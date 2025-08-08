Incendio en pastizal alcanza a recicladora en Reynosa

Bomberos y Protección Civil desalojaron a los residentes de las colonias aledañas al siniestro. Las corporaciones de auxilio continúan trabajando en el lugar

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Por más de 12 horas ininterrumpidas, cuerpos de emergencia de distintas localidades trabajaron para controlar un incendio de gran magnitud que redujo a cenizas una empresa de reciclaje ubicada en el kilómetro 203.6 de la carretera Monterrey–Reynosa, en la colonia Esfuerzo Nacional, en Reynosa.

El coordinador de Protección Civil, Javier Lam Cantú, informó que en el operativo participaron elementos de su corporación, personal de Medio Ambiente y Servicios Públicos Primarios para el abastecimiento de agua, así como bomberos de Río Bravo y Matamoros, Protección Civil regional y la Sedena, que apoyó en la seguridad del perímetro durante toda la madrugada.

La magnitud del siniestro se atribuyó a la gran cantidad de cartón, papel, plástico y otros productos destinados al reciclaje que aguardaban para ser procesados.

Lam Cantú aclaró que, a través de redes sociales, circuló información incorrecta sobre un supuesto desalojo de familias, lo cual nunca ocurrió.

Explicó que lo único que se solicitó fue informar a los vecinos sobre la magnitud del incendio para que permanecieran atentos, aunque algunos optaron por retirarse de manera voluntaria por temor.

La atención de la emergencia fue un trabajo coordinado entre dependencias de auxilio y la Dirección de Medio Ambiente, que también desmintieron versiones sobre el incendio de una pipa con residuos peligrosos.

El director de Medio Ambiente, Aarón de la Cruz, detalló que los materiales consumidos eran principalmente cartón, plástico y otros residuos de manejo especial y general, y que, aunque el humo provocó molestias, no representaba un riesgo grave para la población.

Las causas del incendio, que destruyó por completo a una empresa con más de 20 años de operaciones sin incidentes, están bajo investigación de las autoridades.

De la Cruz señaló que, en el caso de otras empresas del mismo giro, corresponde a instancias estatales y federales supervisar el manejo de residuos, mientras que el municipio revisará los aspectos que le competen para prevenir siniestros similares.