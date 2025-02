Incendio en parque industrial de Reynosa deja 6 lesionados

El incendio registrado hoy en un almacén ubicado en el Parque Maquilador del Norte, dejó un saldo preliminar de seis personas intoxicadas, ninguna de gravedad, y daños materiales aún sin cuantificar. El coordinador de Protección Civil y Bomberos municipal, Ricardo Calderón García, informó que el siniestro inició aproximadamente a las 7:50 horas de hoy. Mencionó que un total de 120 trabajadores fueron desalojados y unos seis más resultaron intoxicados, aunque no de gravedad, ya que no fue necesaria su hospitalización. El funcionario municipal indicó que elementos de los cuerpos de bomberos de Reynosa, Río Bravo, Protección Civil regional, Petróleos Mexicanos y una empresa privada coordinaron esfuerzos para evitar riesgos a las maquiladoras vecinas. Calderón García señaló que personal de Tránsito y Vialidad realizó un operativo vial en los accesos del mencionado parque maquilador. Añadió que a manera de precaución, tres empresas más evacuaron a sus trabajadores, como parte de los programas de seguridad que implementan. Expuso que aún no se conocen las causas que originaron el incendio, pero se presume que fue por un corto circuito.

