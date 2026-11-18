Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, por lo que las autoridades ministeriales ya integran la carpeta de investigación

Una persona en condición de calle perdió la vida la mañana de este martes en la colonia Campestre del Río 2, luego de que se registrara un incendio en el interior de una caseta de vigilancia abandonada donde presuntamente se resguardaba del frío.

Bomberos encuentran a la víctima tras extinguir el incendio

El siniestro movilizó a los cuerpos de emergencia tras un reporte al 911 en el cruce de las calles Orión y Río Corona. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato para controlar y extinguir las llamas, descubriendo lamentablemente el cuerpo sin vida de un hombre completamente calcinado.

Vecinos del sector señalaron que dicho espacio era frecuentemente utilizado por personas vulnerables para pernoctar, estimando que las bajas temperaturas los habrían llevado a prender una fogata que terminó por salirse de control.

Fiscalía investiga las causas y la identidad del fallecido

Tras el hallazgo, policías de proximidad acordonaron el área, mientras que peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciaron las investigaciones correspondientes y ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, por lo que las autoridades ministeriales ya integran la carpeta de investigación correspondiente para lograr su pronta identificación y esclarecer las causas exactas que originaron el siniestro.