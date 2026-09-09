Incendio destruye taller de carpintería en Ciudad Victoria

Por: Alfredo Uvalle 07 Septiembre 2026, 18:40 Compartir

Rogelio hace un llamado a la solidaridad; lo que necesita son herramientas y equipo básico de carpintería para reanudar su actividad y sostener a su familia

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Rogelio Vázquez perdió prácticamente todo su taller de carpintería en la colonia Nacozari de Ciudad Victoria tras un incendio registrado el fin de semana. El fuego se propagó con rapidez debido a la gran cantidad de madera y solventes almacenados en el lugar, materiales que aceleraron la combustión y provocaron daños severos. “Yo pienso que fue un corto circuito, son cables de muchos años, más de 50 desde que se hizo la construcción, había amarres con los cables en toda la casa. No había motivo alguno para pensar que fuera provocado, aunque las autoridades no descartan ninguna posibilidad”, señaló. Herramientas y equipos quedaron destruidos Rogelio relató que en el taller guardaba muebles, madera y herramientas, muchas piezas y equipos de trabajo como taladros, pulidoras, compresores, sierras y la cierra de banco, todos los equipos quedaron destruidos. “El fuego agarró parejo, hasta el techo, tenía la esperanza de que se rescatara algo porque es lámina, pero colapsó y se echó a perder. Ahora tengo que empezar de nuevo, con esto mantengo a mi familia”, explicó. Solicita apoyo para reanudar su actividad Las autoridades locales acudieron al lugar para controlar el siniestro e investigar las causas. Rogelio hace un llamado a la solidaridad, lo que necesita son herramientas y equipo básico de carpintería para reanudar su actividad y sostener a su familia.