Incendio arrasa con más de cien vehículos en un lote de Reynosa

Durante la noche del Grito de Independencia, mientras los ciudadanos disfrutaban de la verbena popular, los Bomberos fueron llamados para atender un voraz incendio en un yonque de la colonia Granjas Económicas del Norte, donde más de cien vehículos quedaron reducidos a cenizas y hierros retorcidos.

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó que el siniestro alcanzó alrededor de cien unidades y que las causas aún están bajo investigación.

“Sufrieron una afectación alrededor de 100 vehículos, se desconoce la causa raíz, se desconoce si estaban llevando a cabo trabajos de corte y soldadura o qué maniobras estarían realizando”, precisó.

Lam Cantú señaló que uno de los principales retos para el personal fue la presencia de curiosos que se acercaron al sitio para tomar fotografías y videos, lo que dificultó las labores.

“Principalmente cuando son incendios de esa magnitud hay mucha civilización que le llama la atención y quieren involucrarse, sin embargo, ese ímpetu y esa energía que tenemos hay que canalizarla y ponernos sobre la dirección del primer respondiente”, explicó.

Respecto al personal que participó en el combate al fuego, el coordinador detalló que un elemento resultó afectado, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Hubo un elemento con fatiga originario de la ciudad de Río Bravo, nada relevante, se estuvo valorando con el cuerpo de paramédicos y únicamente fue algo rutinario, se le llevó alguna valoración médica, pero nada relevante”, indicó.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el origen del incendio, que generó expectación entre los ciudadanos al ocurrir en plena noche de festejos patrios.