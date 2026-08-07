Incendio alcanza patrullas cerca de campo de tiro estatal

Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipio arribaron al lugar del incendio, logrando sofocarlo en cuestión de minutos

El fuego que inició en el zacatal a la altura del campo de tiro de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Calle Camino Real a Tula, de la Colonia Tamatán, a la altura de la Calzada General “Luis Caballero”.

La situación provocó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio, ante el posible riesgo de que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas.

El incendio, que se desconoce si fue provocado, alcanzó un lote de patrullas y otras unidades chatarra que se encuentran en el sitio, dejando como saldo únicamente daños materiales, sin que se presentaran personas lesionadas.

Bomberos controlan el incendio en minutos

Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipio arribaron al lugar del incendio, logrando sofocarlo en cuestión de minutos.

Las autoridades no han confirmado las causas del incendio, pero dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar si fue accidental o provocado para proceder conforme a lo que establece la ley.