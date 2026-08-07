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Incendio alcanza patrullas cerca de campo de tiro estatal

Por: Alfredo Uvalle

06 Agosto 2026, 23:44

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Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipio arribaron al lugar del incendio, logrando sofocarlo en cuestión de minutos

Incendio alcanza patrullas cerca de campo de tiro estatal
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El fuego que inició en el zacatal a la altura del campo de tiro de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Calle Camino Real a Tula, de la Colonia Tamatán, a la altura de la Calzada General “Luis Caballero”.

La situación provocó la rápida movilización de los cuerpos de seguridad y auxilio, ante el posible riesgo de que las llamas se propagaran hacia las viviendas cercanas.

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El incendio, que se desconoce si fue provocado, alcanzó un lote de patrullas y otras unidades chatarra que se encuentran en el sitio, dejando como saldo únicamente daños materiales, sin que se presentaran personas lesionadas.

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Bomberos controlan el incendio en minutos

Elementos de Protección Civil y Bomberos del Estado y Municipio arribaron al lugar del incendio, logrando sofocarlo en cuestión de minutos.

Las autoridades no han confirmado las causas del incendio, pero dieron inicio a las investigaciones correspondientes para determinar si fue accidental o provocado para proceder conforme a lo que establece la ley.

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