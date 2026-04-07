Incautan más de 1.3 millones de dólares en narcóticos

A incios del mes, Agentes de la Aduana y Protección Fronteriza inspeccionaron dos vehículos en los cuales se encontraban grandes cantidades de sustancias.

Agentes de la Aduana y Protección Fronteriza, CBP, del sector Laredo, incautaron más de 1.3 millones de dólares en narcóticos que personas pretendían introducir a Estados Unidos a través de los dos Laredos, en dos diferentes casos.

El primero ocurrió el 31 de marzo en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de CBP remitió a revisión secundaria a un ciudadano mexicano de 64 años de edad que conducía un tráiler con un cargamento de bolsos de cuero.

Tras una inspección con oficiales caninos y un sistema no intrusivo, los agentes de CBP descubrieron dentro del remolque 49 paquetes que contenían 112 libras de presunta metanfetamina valorada en 1 millón de dólares.

El segundo caso ocurrió el 1 de abril en el Puente 2 Juárez-Lincoln, cuando un agente de CBP remitió a una inspección más exhaustiva un auto Chrysler 200 modelo 2015, conducido por un ciudadano estadounidense de 25 años de edad, acompañado por una mujer estadounidense de 24 años.

Los agentes descubrieron 10 paquetes que contenían 25.37 libras de presunta cocaína dentro del vehículo, con un valor estimado de 338 mil dólares.