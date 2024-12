 Incansable: 'Don Chon' sigue a sus 92 años preparando tamales

Asunción Balderas Carmona, “Don Chon”, cuenta con 92 años de vida y cumple 52 años elaborando tamales de pollo, además de preparar banquetes para eventos sociales, con el tradicional platillo de rancho, asado, picadillo y arroz, trabajando siempre sin empleados, pero no tan solo eso, también fabrica piñatas, aunque las ventas asegura, ya no son las mismas que en antaño.

“Pero en aquel tiempo se vendían muy bien los tamales, porque toda la gente caminaba con la creencia de que no debían de comer carnes rojas, solo tenían que ser de pollo y ahí fue como me enseñé, y tuve muy buen tiempo, incluso le debo a los tamales esta casa donde vivo, no la casa completa pero casi se la debo a este oficio, y mis hijos estudiaron también por medio del negocio de los tamales, tengo ocho hijos”, señaló.

“Y ahora fíjese que está muy mal lo de los tamales porque ahora todo mundo hace, yo llegué a hacer 17 latas para un 24 de diciembre, este año, una docena no me mandaron a hacer lo clientes de aquel tiempo, nada, sí vendí tamales, pero nuevos y terminé, fue poco lo que hice, dos latas, y de dos latas me quedaron como tres o cuatro docenas, ¿cuántos trae una lata?, 300 tamalitos”, dijo Balderas Carmona.

Quien fuera su pareja de vida murió el 7 de agosto de 2024, cumplió 69 años de casado, procreando 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres, en familia organizaba peregrinaciones cada año al Chorrito del municipio de Hidalgo, sin olvidarse de sus raíces en su natal Miquihuana, en la sierra del altiplano tamaulipeco.

“Yo soy del año del 32, del 15 de agosto de 1932, el día 15 completé 92 años, y sigue trabajando igual?, si fíjese, porque como trabajé desde niño entonces no puedo dejar de trabajar, tiene uno amistades y me pongo a platicar, yo la vivo en mi negocio, mis hijos de su parte no quisieran que trabajara y cada rato nos peleamos, me dicen papá ya deja esto y les pregunto ustedes me vas a mantener?, lo mantenemos me dicen, pues yo no quiero que me mantenga nadie”, refirió.

Asegura que su única enfermedad es la vejez y los cartílagos, pero que seguirá atendiendo su negocio a la altura de la calle 16 Zacatecas en la colonia Treviño Zapata de Ciudad Victoria.

“Ahorita la única enfermedad que tengo desde hace 10 años es que se me terminaron los cartílagos de las rodillas, pero aun así no me doy, no me doy por vencido, yo sigo trabajando”, dijo orgulloso Don Chon.

