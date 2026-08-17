Inaugurará la UAT nuevo ciclo escolar y preparatoria

El gobernador Américo Villarreal y el rector Dámaso Anaya encabezarán el evento que beneficiará a más de 45 mil alumnos en el estado.

Será este lunes 17 de agosto cuando se lleve a cabo el acto protocolario de la inauguración del nuevo ciclo escolar en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con sede en el Campus Tampico, que contará con la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya y el rector Dámaso Anaya Alvarado.

El acto formal marcará la bienvenida oficial para la población estudiantil de nuevo ingreso y reingreso de las diferentes facultades, unidades académicas y escuelas en las regiones norte, centro y sur de la entidad; se estima alcanzar una comunidad de 45 mil estudiantes en todo el Estado.

El punto fuerte de la jornada será la inauguración y entrega oficial de las instalaciones de la nueva Escuela Preparatoria UAT Tampico, que estará dentro de los terrenos del Centro Universitario Sur y arranca operaciones con una matrícula cercana a 500 estudiantes. Se impartirá el bachillerato general común, así como una opción especializada con énfasis en música y artes.

Las instalaciones, según reportes de rectoría, han sido sometidas a un acondicionamiento integral para optimizar el entorno del aprendizaje, desde herramientas tecnológicas de última generación, incluyendo pantallas digitales interactivas en las aulas.