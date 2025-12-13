Info 7 Logo
Inauguran Virgen del Chorrito atractivo del turismo religioso

Por: Humberto Zúñiga López

12 Diciembre 2025, 16:09

La construcción de esta escultura se remonta a más de 30 años, cuando el exgobernador Américo Villarreal Guerra promovió la dotación de infraestructura

Inauguran Virgen del Chorrito atractivo del turismo religioso

La virgen del Chorrito, llamada Virgen de la Misericordia, fue entregada a la sociedad este viernes ante la presencia de autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya

La imagen de más de 32 metros de altura, está hecha de acero inoxidable y cuenta con un detalle único: sus pupilas fueron bendecidas por el Papa León XIV en el Vaticano.

Esta es la historia del proyecto

La construcción de esta escultura es un proyecto que se remonta a más de 30 años, cuando el exgobernador Américo Villarreal Guerra promovió la dotación de infraestructura en este lugar. 

La artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero diseñó y coordinó la obra, que se espera impulse el turismo religioso y fortalezca la identidad espiritual de la región.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 4.03.44 PM.jpeg

¿Cuáles son las características del monumento?

  • Altura: 32 metros
  • Material: Acero inoxidable
  • Pupilas: Bendecidas por el Papa León XIV
  • Estructura: 10 piezas ensambladas en sitio

Esta obra monumental impulsará el turismo religioso en el noreste mexicano y el valle de Texas, y fortalecerá la economía local. 

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la obra es un símbolo de la fe y la identidad de los tamaulipecos

Desde temprana hora, cientos de feligreses arribaron a este centro religioso y posterior al corte del listón asistieron a la santa misa oficiada por el obispo de la diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal.

WhatsApp Image 2025-12-12 at 4.03.44 PM (2).jpeg

