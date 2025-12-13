Inauguran Virgen del Chorrito atractivo del turismo religioso

La construcción de esta escultura se remonta a más de 30 años, cuando el exgobernador Américo Villarreal Guerra promovió la dotación de infraestructura

La virgen del Chorrito, llamada Virgen de la Misericordia, fue entregada a la sociedad este viernes ante la presencia de autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La imagen de más de 32 metros de altura, está hecha de acero inoxidable y cuenta con un detalle único: sus pupilas fueron bendecidas por el Papa León XIV en el Vaticano.

Esta es la historia del proyecto

La construcción de esta escultura es un proyecto que se remonta a más de 30 años, cuando el exgobernador Américo Villarreal Guerra promovió la dotación de infraestructura en este lugar.

La artista victorense Elizabeth Pesquera Caballero diseñó y coordinó la obra, que se espera impulse el turismo religioso y fortalezca la identidad espiritual de la región.

¿Cuáles son las características del monumento?

Altura: 32 metros

Material: Acero inoxidable

Pupilas: Bendecidas por el Papa León XIV

Estructura: 10 piezas ensambladas en sitio

Esta obra monumental impulsará el turismo religioso en el noreste mexicano y el valle de Texas, y fortalecerá la economía local.

El gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que la obra es un símbolo de la fe y la identidad de los tamaulipecos.

Desde temprana hora, cientos de feligreses arribaron a este centro religioso y posterior al corte del listón asistieron a la santa misa oficiada por el obispo de la diócesis de Victoria, Oscar Tamez Villarreal.