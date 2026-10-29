Inauguran mega altar comunitario en la plaza de Matamoros

De esta competencia se seleccionará a los representantes que viajarán a Ciudad Victoria para participar en el desfile previsto para el 2 de noviembre

El mega altar comunitario de Día de Muertos fue inaugurado este miércoles 28 de octubre en la Plaza Principal Miguel Hidalgo de Matamoros, como parte de las actividades del Festival Aguasuda, que reúne distintas expresiones culturales para conmemorar esta tradición mexicana.

Julio Ceballos, director de Cultura, explicó que las actividades comenzaron desde la semana pasada con el Xantolo en el fraccionamiento Canadá y continuaron este miércoles con la inauguración del festival, el mega altar comunitario y el concurso de catrinas y catrines.

Familias pueden llevar fotografías y recuerdos al altar

El funcionario destacó que el altar está abierto a la participación de las familias matamorenses, quienes pueden llevar fotografías y recuerdos de sus seres queridos para que formen parte de este espacio dedicado a honrar la memoria de quienes han fallecido.

Señaló que, aunque se trata de una actividad organizada por el gobierno municipal que encabeza el alcalde Alberto Granados Fávila, el objetivo es que la ciudadanía se apropie del espacio y participe en su construcción de manera colectiva.

Concurso de catrinas y catrines reunirá a 12 parejas

Como parte del programa, se realizará un concurso de catrinas y catrines en el que participarán 12 parejas. De esta competencia se seleccionará a los representantes que viajarán a Ciudad Victoria para participar en el desfile previsto para el 2 de noviembre.

Ceballos agregó que el mega altar permanecerá instalado hasta el 8 de noviembre, periodo durante el cual las familias podrán acudir a la Plaza Principal para visitarlo y dejar los recuerdos de sus seres queridos.

Festival incluye Valle de Catrinas y actividades culturales

Las actividades del Festival Aguasuda también incluyen la instalación del Valle de Catrinas durante el fin de semana, además de eventos en universidades, escuelas y panteones de la ciudad. La programación contempla proyecciones de películas de terror, presentaciones musicales y otras actividades culturales dirigidas a la población.

Con este programa, el municipio busca mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos y ofrecer espacios de convivencia para que las familias participen en las celebraciones.