Inauguran laboratorio de Inteligencia Artificial

Este miércoles se inauguró un Laboratorio Digital y de Diseño para Inteligencia Artificial, en la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, UTNL.

Alumnos que se inscribieron en la nueva carrera “Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos” realizarán sus prácticas en las instalaciones construidas por el gobierno municipal con una inversión superior a 10 millones de pesos.

La alcaldesa, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, entregó las llaves del inmueble al rector José Antonio Tovar Lara, quienes cortaron el listón inaugural y develaron la placa alusiva al evento.

Posteriormente, realizaron un recorrido por el laboratorio edificado en una superficie de 402 metros cuadrados. La obra incluye pórtico, vestíbulo, laboratorio de diseño, laboratorio digital, servicios sanitarios, andador, rampas, áreas verdes, bancas y alumbrado.

“Este es un espacio que simboliza el compromiso de nuestras autoridades con la educación, con la innovación y el desarrollo científico y tecnológico”, expresó el rector Tovar Lara.

Al emitir un mensaje a las y los alumnos durante la ceremonia de inauguración, la alcaldesa dijo que el verdadero poder de la Inteligencia Artificial no está solo en la tecnología, sino en cómo se usa. Por ello, pidió al estudiantado aprovecharla para el bien.

“Aprovecharla al máximo exige ética, preparación y visión, este laboratorio dotará a nuestros estudiantes de herramientas técnicas con un propósito: resolver problemas reales, impulsar la equidad y construir un proceso sostenible para todos, utilizando con responsabilidad la inteligencia artificial, sin dejar a un lado los valores que como seres humanos debemos fomentar”, mencionó.

El laboratorio será pilar fundamental en la nueva carrera de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos que se ha puesto en marcha en la UTNL a partir de este nuevo ciclo escolar.