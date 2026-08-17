Inauguran Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero

La mandataria vinculó este proyecto con una política más amplia de bienestar que incluye pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad

Después de años de permanecer inconclusa, la infraestructura hospitalaria de Ciudad Madero fue inaugurado el Hospital General IMSS-Bienestar, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante el cierre de su gira de trabajo por Tamaulipas.

El nuevo hospital fue presentado por el Gobierno Federal como una de las principales obras de fortalecimiento de la salud pública en la región sur del estado, al contar con una inversión superior a los mil millones de pesos, mayor capacidad hospitalaria, tecnología de última generación, nuevos especialistas y servicios gratuitos para la población sin seguridad social.

La ceremonia representó además el cierre de una gira presidencial que llevó a Sheinbaum por Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico y Ciudad Madero, donde supervisó obras y programas relacionados con agua, vivienda, salud y bienestar.

Durante su mensaje, la presidenta señaló que la puesta en funcionamiento del hospital forma parte de una estrategia nacional para recuperar y fortalecer el sistema público de salud, luego de décadas de rezago en infraestructura. Dijo que, desde el inicio de la actual administración federal, se han inaugurado 32 hospitales pertenecientes al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Sostuvo que uno de los objetivos de su administración es recuperar la capacidad de las instituciones públicas y garantizar que la población pueda acceder a servicios médicos de calidad sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo.

Un hospital para el siglo XXI

El director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que el nuevo hospital representa una transformación radical respecto a la infraestructura hospitalaria; dijo que el antiguo Hospital Civil abrió sus puertas en 1933 y durante aproximadamente 93 años acompañó a generaciones de maderenses.

Ahora, esa historia continúa con una infraestructura diseñada para las necesidades del siglo XXI. El nuevo Hospital General IMSS-Bienestar cuenta con 179 camas, frente a menos de 100 disponibles anteriormente; 20 consultorios, cinco quirófanos y capacidad para atender alrededor de 20 especialidades médicas.

Entre los servicios se encuentran cardiología, cardiología pediátrica, oftalmología, neurología, urología, cirugía oncológica y hematología. La infraestructura también dispone de un tomógrafo, mastógrafo, densitómetro, fluoroscopio y arco en C, además de más de un centenar de nuevas contrataciones de personal médico y de enfermería.

Svarch resaltó que el hospital incorpora una plataforma de digitalización integral, expediente clínico electrónico y un centro de control que permitirá supervisar la operación de la unidad en tiempo real.

El propósito, explicó, es que la tecnología facilite el trabajo de médicos y enfermeras, permita una mejor toma de decisiones y garantice continuidad en la atención de los pacientes.

Hacia un sistema universal de salud

El secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, destacó que el hospital representa también un paso hacia la construcción de un servicio universal de salud. Explicó que la estrategia federal contempla fortalecer y coordinar al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, de tal manera que las instituciones puedan trabajar de forma más integrada.

Como ejemplo, mencionó que durante el mismo fin de semana fueron inauguradas dos importantes unidades hospitalarias en Tamaulipas: el hospital del ISSSTE en Tampico y el Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero.

El funcionario señaló que la intención es que, en el futuro, los pacientes puedan recibir atención en la institución pública que les resulte más cercana y que las diferentes unidades puedan compartir capacidades, particularmente en servicios especializados. Destacó además la incorporación de tecnología y telemedicina en el nuevo hospital maderense.

Nuevas obras para el sistema de salud de Tamaulipas

Durante la ceremonia, Alejandro Svarch también anunció otros proyectos para fortalecer la infraestructura médica del estado. Entre ellos se encuentran la sustitución del hospital de Nuevo Laredo, un nuevo centro de salud inteligente en Valle Hermoso, la modernización de quirófanos en Jaumave y Miguel Alemán, renovación de equipo en ocho hospitales y la instalación de un nuevo acelerador lineal para fortalecer la atención de pacientes con cáncer.

El director del IMSS-Bienestar explicó que la estrategia no consiste únicamente en construir hospitales, sino en desarrollar una red de servicios médicos que permita referir pacientes, compartir capacidades y garantizar la llegada de medicamentos a las distintas regiones de Tamaulipas.

Sheinbaum defiende fortalecimiento de la salud pública

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirmó que uno de los grandes objetivos de su gobierno es recuperar lo público y garantizar que la educación y la salud sean derechos accesibles para toda la población.

La presidenta cuestionó la idea de que los servicios privados necesariamente sean mejores que los públicos y sostuvo que quien tenga recursos para acudir a una institución privada debe poder hacerlo, pero sin que los servicios particulares sustituyan a la infraestructura pública.

En materia de salud, señaló que el objetivo es que existan medicamentos, médicos y enfermeras suficientes en hospitales y centros de salud. También explicó que su administración busca avanzar hacia un servicio universal, en el que una persona pueda recibir atención en otra institución pública si esta se encuentra más cerca, independientemente de su afiliación.

La mandataria vinculó este proyecto con una política más amplia de bienestar que incluye pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas educativas, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, fertilizantes gratuitos y otros programas sociales.

Tamaulipas respalda a la presidenta

El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo un recuento de los temas abordados durante la visita de Sheinbaum, entre ellos vivienda, agua, tecnificación de distritos de riego, prevención de enfermedades, infraestructura médica y programas sociales. Señaló que Tamaulipas tiene una meta de alrededor de 84 mil viviendas dentro del programa Vivienda para el Bienestar y destacó la operación de programas como Salud Casa por Casa y Vive Saludable, Vive Feliz.

También afirmó que aproximadamente 900 mil tamaulipecos reciben algún tipo de apoyo de los programas de Bienestar.

El mandatario estatal resaltó el trabajo realizado por la presidenta durante su recorrido por el estado y aseguró de manera enfática que “no está sola”, al señalar que cuenta con el respaldo del pueblo de Tamaulipas.

Durante el acto se reconoció especialmente al personal médico, de enfermería, residentes y camilleros que durante décadas han formado parte de los servicios públicos de salud en Ciudad Madero.

La inauguración del nuevo hospital marca así el cierre de una etapa iniciada hace casi un siglo con el antiguo Hospital Civil y el comienzo de una nueva infraestructura que, de acuerdo con las autoridades, tendrá capacidad para atender a miles de personas con servicios especializados, tecnología moderna y atención gratuita.

Con la puesta en marcha del Hospital General IMSS-Bienestar, Ciudad Madero incorpora una de las principales unidades médicas públicas de la región sur de Tamaulipas y se integra a la estrategia federal de construir una red de salud con mayor capacidad resolutiva y coordinación entre instituciones.

Para las autoridades federales, el reto ahora será que la infraestructura, los equipos y la inversión se traduzcan en atención médica efectiva, medicamentos disponibles y personal suficiente.