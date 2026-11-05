Inacción de autoridades lleva a empresarios a protestar: COPARMEX

Este tipo de acciones reflejan el agotamiento del diálogo y la necesidad de que las autoridades escuchen las exigencias de los sectores afectados

La falta de respuesta de las autoridades ante los problemas que afectan a los distintos sectores productivos ha provocado que empresarios y ciudadanos recurran a las manifestaciones y movilizaciones como último recurso para exigir atención a sus demandas, consideró Heberardo González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Reynosa.

Al referirse a la reciente suspensión de actividades del sector transportista como medida de protesta, el dirigente empresarial señaló que este tipo de acciones reflejan el agotamiento del diálogo y la necesidad de que las autoridades escuchen las exigencias de los sectores afectados.

“Cuando los organismos empresariales salimos a la calle, representa el último recurso, es el agotamiento del diálogo, lo lacerante que representa esta figura porque levantamos la voz, alzamos la mano y justamente el reconocimiento para cada una de esas instituciones empresariales que están solicitando que sean escuchadas, eso es lo más importante”, expresó.

González indicó que todavía no se cuenta con una cuantificación de las afectaciones económicas ocasionadas por estas movilizaciones; sin embargo, manifestó su solidaridad con los sectores que han decidido protestar ante la falta de atención institucional. También advirtió que México no estaría en condiciones de soportar que este tipo de interrupciones se repitieran constantemente.

Explicó que la suspensión de actividades del transporte repercute directamente en las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que dependen de la movilidad de mercancías, insumos y servicios para mantener sus operaciones.

El transporte que no cumpla con su función en el día afecta principalmente a los microempresarios, y hoy los microempresarios representan el grupo vulnerable del sector económico; son el motor de este país. Si se afecta el transporte, es como si no tuviéramos gasolina, como si no tuviéramos la parte de la proveeduría de las grandes empresas; hay una afectación incluso internacional, ubicada en el giro industrial y el giro de manufactura”, explicó.

El presidente de COPARMEX, Reynosa, también cuestionó la falta de respuesta de los legisladores locales y federales, al considerar que son precisamente ellos a quienes los empresarios acuden inicialmente para buscar soluciones a los problemas que enfrenta el sector productivo.

En ese sentido, pidió a los representantes populares atender las demandas ciudadanas y empresariales, en lugar de concentrarse en actividades de promoción política, particularmente ante la cercanía de futuros procesos electorales.