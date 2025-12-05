IMSS-Bienestar: Avances y múltiples desafíos en Tamaulipas

La mayoría de los gobiernos han implementado de manera formal el programa IMSS-Bienestar para incrementar las atenciones de salud a un gran sector del país

Los gobiernos de 23 de las 32 entidades del país han firmado su adhesión formal al programa IMSS-Bienestar, que brinda atención médica gratuita y medicamentos a más de 53 millones de mexicanos. Tamaulipas se destaca como el único estado en el Noreste de México que ha implementado esta adhesión, mientras que Coahuila y Nuevo León permanecen al margen.

El programa cuenta con 10,500 establecimientos de salud transferidos, 576 hospitales transferidos y un padrón de 53,623 profesionales de la salud basificados.

Desde su establecimiento en 2023 como un organismo público descentralizado, IMSS-Bienestar tiene como objetivo ofrecer atención médica integral y gratuita a personas sin seguridad social.

Las historias de los beneficiarios son diversas. El matrimonio de Yadira Lizeth Castellanos y Jorge Luis de la Fuente, del municipio de San Nicolás, Tamaulipas, comparte su experiencia tras convertirse en padres primerizo.

“Si pues también a mí me atendieron muy bien aquí, estuve dos veces internada y me atendieron bien muy bien”. “Pues nosotros hemos visto bien todas las cosas, nosotros del tiempo que tuvimos aquí nos fue bien, no batallamos con nada, si nos atendieron bien y aquí mi esposa se alivió y salió todo bien”.

Sin embargo, el IMSS-Bienestar en Tamaulipas también enfrenta desafíos. La señora Agustina Vázquez Guzmán, del Ejido Santa Ana de Nahola en el municipio de Tula, requiere una cirugía ambulatoria, pero el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata”, de Ciudad Victoria, no le ha proporcionado solución.

“Nos tenían esperando ya más de un año con puras citas y citas y realmente ya les dijimos que nos desengañaran para ver si la podían operar o no, porque ya era mucho el proceso que estaban ellos tomando y pues mi mamá ya no aguanta su hernia”. expresó Petra Pérez, hija de la señora Agustina.

Otra historia es la de María del Carmen Reyes, a quien le descubrieron cáncer y que se ha visto en la necesidad de trasladarse de hospital en hospital en la capital del estado.

“IMSS Bienestar, es el que tengo solamente y aquí me han atendido en el Hospital Oncológico, en el Civil y en el General, no me queda más que seguir luchando, en la clínica que sea nadamas que me den la atención”.

El IMSS-Bienestar en Tamaulipas ha sido testigo de la evolución del sistema de salud en México, adaptándose a las necesidades de la población, aunque aún persisten deficiencias en algunos hospitales que requieren atención urgente.