Impulsan tramo para conectar Tamaulipas con San Luis Potosí

El proyecto contempla la ampliación de entre 10 y 12 kilómetros de carretera, con una inversión estimada de 60 a 70 millones de pesos

El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, informó que se impulsa la construcción de un tramo estratégico de carretera que conectará los municipios de Antiguo y Nuevo Morelos con los límites de San Luis Potosí.

“Se trata de una importante vía de comunicación para dar seguimiento a las instrucciones del Gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar la conectividad de los municipios con entidades vecinas”, explicó.

El proyecto contempla la ampliación de entre 10 y 12 kilómetros de carretera, con una inversión estimada de 60 a 70 millones de pesos.

Cepeda Anaya señaló que la obra forma parte de un plan más amplio para consolidar la infraestructura vial del estado, en coordinación con el Gobierno Federal. El objetivo, indicó, es mejorar la conectividad y la seguridad vial, además de contribuir al desarrollo económico de las regiones por las que pasará la carretera.

El funcionario agregó que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de las familias tamaulipecas y facilitar el traslado de personas y mercancías entre los municipios.